Лента новостей
- В Казахстане восстановили доступ к сайту ВОЗ 09:27 28
- Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане 09:16 58
- Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников 08:45 142
- Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачёте Универсиады-2023 08:32 215
- Карантин объявлен в приграничном с Казахстаном российском регионе 07:42 326
- ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест 06:13 335
- Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети 05:41 664
- Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда 04:56 307
- Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов 03:26 329
- Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий 02:22 416
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 534
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 1172
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 1364
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 441
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 572
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 699
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 445
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 881
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 468
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 494
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 640
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 537
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 597
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 651
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 641
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 510
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 649
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 19274
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 488
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 511
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 506
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 752
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 653
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 563
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 516
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 449
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 460
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 725
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 492
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 491
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 854
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 560
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 604
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 86071
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 489
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 454
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 530
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 630
- Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое 18.01.2023 519
- Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях 18.01.2023 568
- Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок 18.01.2023 680
- Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе 18.01.2023 503
- Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел 18.01.2023 424
- Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы 18.01.2023 895
- Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК 18.01.2023 627
- Опубликованы Facebook-страницы глав департаментов по борьбе с коррупцией в регионах 18.01.2023 467
- В Миннауки утвердили категории для претендентов на стажировку по программе "Болашак" 18.01.2023 468
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ: Алтай Кульгинов посетил Актюбинскую область 18.01.2023 690
- Более 360 досудебных расследований в отношении предпринимателей прекратили прокуроры 18.01.2023 457
- Lexus слетел с моста в Актобе 18.01.2023 606
- Из-за гибели человека в гололёд на сотрудников "КазАвтоЖол" завели уголовное дело 18.01.2023 537
- ЧП произошло на "АрселорМиттал Темиртау" 18.01.2023 660
- Работают даже ночью: в Астане начали очищать от гололёда дороги и тротуары 18.01.2023 499
- 70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 18.01.2023 618
- Теперь их семеро: Тройня родилась в Костанайской области 18.01.2023 1564
- Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские 18.01.2023 711
- Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную "любовь" 18.01.2023 17361
- Женщина вывалила противогазы у стен шымкентского акимата 18.01.2023 5470
- Казахстан на три месяца приостановил экспорт лука 18.01.2023 623
- Жители Актау рискуют здоровьем ради фото заледеневшего Каспия 18.01.2023 2275
- Объявлена Птица года 2023 в Казахстане 18.01.2023 667
- О чем говорил Токаев на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби 18.01.2023 642
- Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном 18.01.2023 588
- Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла? 17.01.2023 830
- Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана 17.01.2023 658
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 628
- Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan 17.01.2023 622
- Полицейских осудили за пытки в Алматы 17.01.2023 627
- Где можно будет окунуться в прорубь в Алматинской области 17.01.2023 4190
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 600
Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане
В Казахстане оборудовали 250 мест для крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Для безопасного купания в регионах на период крещенских купаний определены 250 мест из числа официально обозначенных для купания в летний период времени. Все места указаны на официальных сайтах акиматов и региональных департаментов по ЧС. В данных местах оборудовано 259 купелей, которые обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, на местах будет организовано дежурство полиции, медиков и спасателей. Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии массовых купании в освещённой воде будут сотрудники ДЧС, департаментов полиции и местных исполнительных органов с привлечением порядка трёх тысяч человек и 1000 единиц техники.
Фото пресс-службы акимата Астаны
Уточняется, что во всех регионах проведены разъяснительные брифинги с правилами поведения.
МЧС напоминает правила безопасного купания:
- совершать окунание в воду нужно в специально подготовленных местах;
- не допускается погружение в воду в не предназначенных для этих целей местах, где имеются подводные течения, не проверено и не очищено дно;
- запрещается самовольно оборудовать купели в не санкционированных местах;
- необходимо помнить, что запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, болезненном состояний;
- запрещается допускать шалости на воде, прыгать в прорубь, мешать и толкать друг друга в воду, подавать крики ложной тревоги;
- подходить к местам погружения в воду необходимо только под контролем спасателей;
- при групповом купании запрещается нахождение в воде более трёх человек одновременно;
- запрещается одновременное нахождение более 20 человек рядом с прорубью на льду;
- запрещается подъезжать вплотную к купели на автотранспорте;
- необходимо учитывать противопоказания врачей: если есть хронические болезни, при которых противопоказано купание в холодной воде, то лучше отказаться от купаний.
-
Trend news
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 491
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 853
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 2288
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 953
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1283
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1445
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7729
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1226
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14710
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2097
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1537
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 125803
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1392
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 35769
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4834
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3949
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4598
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12356
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5244
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17757
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8414
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1452
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2196
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1674
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2054
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24509
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7331
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1493
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3943
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1819
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2274
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9068
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8659
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7024
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3768
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3951
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4052
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5990
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2257
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2545
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3318
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53742
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3397
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4810
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2325
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2891
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3437
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3589
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7035
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9379
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3022
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2928
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14117
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5081
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3504
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3010
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5644
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9302
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39584
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44061
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3690
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3606
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3457
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3399
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3077
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4469
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3816
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116627
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45941
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65196
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3632
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15180
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9357
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3829
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4220
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48690
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27459
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4376
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4239
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22749
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 628
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 600
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 594
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 522
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 703
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 793
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 811
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 793
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1003
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 887
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1262
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1274
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1209
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1199
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1309
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1311
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1546
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1407
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1341
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1423
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1539
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3893
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2060
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2168
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3062
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2758
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2779
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2699
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2722
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3375
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3749
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5446
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5498
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5463
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3874
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3754
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3998
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4052
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3880
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3955
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4890
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4678
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5194
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5071
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4959
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5718
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5917
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6298
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6746
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6394
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6931
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6761
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6915
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7256
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7375
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7855
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7925
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7578
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8143
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7837
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7868
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7599
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8050
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8390
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8048
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8312
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8170
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8451
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8328
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9110
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9374
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9215
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9586
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9277
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9356
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9302
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9184
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9638
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9914
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9573