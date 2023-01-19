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  • Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане
пресс-службы акимата Астаны Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16
59
Фото: пресс-службы акимата Астаны

Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане

В Казахстане оборудовали 250 мест для крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Для безопасного купания в регионах на период крещенских купаний определены 250 мест из числа официально обозначенных для купания в летний период времени. Все места указаны на официальных сайтах акиматов и региональных департаментов по ЧС. В данных местах оборудовано 259 купелей, которые обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на местах будет организовано дежурство полиции, медиков и спасателей. Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии массовых купании в освещённой воде будут сотрудники ДЧС, департаментов полиции и местных исполнительных органов с привлечением порядка трёх тысяч человек и 1000 единиц техники.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Уточняется, что во всех регионах проведены разъяснительные брифинги с правилами поведения.

МЧС напоминает правила безопасного купания:

  • совершать окунание в воду нужно в специально подготовленных местах;
  • не допускается погружение в воду в не предназначенных для этих целей местах, где имеются подводные течения, не проверено и не очищено дно;
  • запрещается самовольно оборудовать купели в не санкционированных местах;
  • необходимо помнить, что запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, болезненном состояний;
  • запрещается допускать шалости на воде, прыгать в прорубь, мешать и толкать друг друга в воду, подавать крики ложной тревоги;
  • подходить к местам погружения в воду необходимо только под контролем спасателей;
  • при групповом купании запрещается нахождение в воде более трёх человек одновременно;
  • запрещается одновременное нахождение более 20 человек рядом с прорубью на льду;
  • запрещается подъезжать вплотную к купели на автотранспорте;
  • необходимо учитывать противопоказания врачей: если есть хронические болезни, при которых противопоказано купание в холодной воде, то лучше отказаться от купаний.

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#крещенские купания #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:16
59
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