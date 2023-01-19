Места для крещенских купаний оборудовали в 250 местах в Казахстане

Фото: пресс-службы акимата Астаны

В Казахстане оборудовали 250 мест для крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Для безопасного купания в регионах на период крещенских купаний определены 250 мест из числа официально обозначенных для купания в летний период времени. Все места указаны на официальных сайтах акиматов и региональных департаментов по ЧС. В данных местах оборудовано 259 купелей, которые обеспечены поручнями, лестницами и другими элементами безопасности", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на местах будет организовано дежурство полиции, медиков и спасателей. Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии массовых купании в освещённой воде будут сотрудники ДЧС, департаментов полиции и местных исполнительных органов с привлечением порядка трёх тысяч человек и 1000 единиц техники.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Уточняется, что во всех регионах проведены разъяснительные брифинги с правилами поведения.

МЧС напоминает правила безопасного купания: