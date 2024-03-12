Мессенджер Telegram стоит $30 млрд
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Капитализацию мессенджера Telegram предварительно оценили более чем в $30 млрд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ведомости.
Компания рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO), сообщил в интервью Financial Times ее основатель и генеральный директор Павел Дуров.
Дуров уточнил, что предварительную оценку Telegram получил от потенциальных инвесторов, среди которых есть международные венчурные фонды, которые инвестируют в технологические компании на поздних стадиях развития. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 гг.
Telegram, вероятнее всего, будет стремиться к листингу в США, уточнила Financial Times со ссылкой на источники. Компания может провести IPO после того, как начнет получать прибыль, а также при благоприятной рыночной конъюнктуре. Дуров не назвал сроки и место планируемого размещения, но отметил, что "изучил несколько вариантов".
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