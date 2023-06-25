Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области

Фото: gov.kz

Республиканское совещание по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания прошло в Кызылординской области под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

В обсуждении приняли участие представители заинтересованных центральных, областных госорганов и бизнес-сообщества. Совещание прошло в рамках рабочего визита вице-премьера в регион.

О новых механизмах форвардного закупа доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. В частности, речь шла о расширении списка сельхозпродукции для возможности заключения форвардных договоров. Перечень пополнился гречневой крупой, рисом, подсолнечным маслом, мукой и сахаром.

Вице-министр пояснил, что по рису, гречневой крупе и подсолнечному маслу предлагается осуществить форвардное финансирование перерабатывающих предприятий для закупа сырья осеннего урожая. На эти цели могут быть направлены средства СПК.

Для вовлечения в данную программу большего числа производителей вместо торговых сетей и исключения посредников в типовых правилах установлены требования по направлению 70% финансирования сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям.

Таким образом, наряду с действующими мерами господдержки механизм форвардного закупа позволит обеспечить доступ фермерам к льготному финансированию и гарантированному сбыту произведённой продукции в будущем, отметил Ербол Тасжуреков.

В целом объем господдержки АПК с каждым годом увеличивается. В этом году на субсидирование отрасли направлено более 400 млрд тенге. Помимо этого, государство удешевляет затраты на производство ряда товарных групп, добавил вице-министр.

Отметим, что в Кызылординской области делегация побывала на предприятиях по производству риса, хлебопекарне, а также водохозяйственных объектах.