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instagram/meruert_tusupbaeva Сегодня, 22:12
74
Сегодня, 22:12
74
Фото: instagram/meruert_tusupbaeva

Меруерт Тусипбаева высказалась о выступающих на тоях артистах

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева на своей странице в Instаgrаm заявила, что современные артисты стали ближе к народу, тогда как легенды эстрады предыдущего поколения казались "недосягаемыми". По мнению исполнительницы, это требование времени, передаёт BaigeNews.kz. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Меруерт Түсіпбаева (@meruert_tusupbaeva)

"Раньше артистов, таких звезд, как например Бибигуль Тулегенова, люди видели только со сцены, по телевизору... Сейчас другая ситуация. Чтобы заработать, артисты вышли на свадьбы, и тем самым, стали более достижимы. Сегодня это нормально — видеть их вблизи. Много раз меня, когда пела на тое, зрители пытались обнять, поцеловать. И я не делаю из  этого трагедии. Артисты в каком-то смысле —  это такие же специалисты сферы обслуживания. У каждой профессии — свои сложности. Увидев нас на голубом экране, некоторые фанаты думают, что мы особенные. И вдруг видят на свадьбе вживую, как артисты развлекаются, возможно выпьют сто грамм... или не выпьют", — рассуждает певица.

Подписчики в комментариях поддержали испольнительницу, рассказав о так называемой "правильной и искренней простоте". Некоторые даже написали, что если артист не готов быть ближе к народу, терпеть попытки обнять и другие капризы гостей на тое, то и на свадьбе тогда выступать незачем. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Меруерт Түсіпбаева (@meruert_tusupbaeva)

Отметим, ранее Меруерт Тусипбаева поделилась с фанатами ярким образом.

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#Меруерт Тусипбаева #шоу-бизнес #той #свадьба
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:12
74
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