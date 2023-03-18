Меруерт Тусипбаева высказалась о выступающих на тоях артистах

Фото: instagram/meruert_tusupbaeva

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева на своей странице в Instаgrаm заявила, что современные артисты стали ближе к народу, тогда как легенды эстрады предыдущего поколения казались "недосягаемыми". По мнению исполнительницы, это требование времени, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меруерт Түсіпбаева (@meruert_tusupbaeva)

"Раньше артистов, таких звезд, как например Бибигуль Тулегенова, люди видели только со сцены, по телевизору... Сейчас другая ситуация. Чтобы заработать, артисты вышли на свадьбы, и тем самым, стали более достижимы. Сегодня это нормально — видеть их вблизи. Много раз меня, когда пела на тое, зрители пытались обнять, поцеловать. И я не делаю из этого трагедии. Артисты в каком-то смысле — это такие же специалисты сферы обслуживания. У каждой профессии — свои сложности. Увидев нас на голубом экране, некоторые фанаты думают, что мы особенные. И вдруг видят на свадьбе вживую, как артисты развлекаются, возможно выпьют сто грамм... или не выпьют", — рассуждает певица.

Подписчики в комментариях поддержали испольнительницу, рассказав о так называемой "правильной и искренней простоте". Некоторые даже написали, что если артист не готов быть ближе к народу, терпеть попытки обнять и другие капризы гостей на тое, то и на свадьбе тогда выступать незачем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меруерт Түсіпбаева (@meruert_tusupbaeva)

Отметим, ранее Меруерт Тусипбаева поделилась с фанатами ярким образом.