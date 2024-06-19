“Мертвые души” получали зарплату в Шымкентском дендрологическом парке

В Шымкентском дендрологическом парке начисляли зарплату, фактически не работающим там людям, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Антикоррупционной службой по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении директора, руководителя отдела кадров, а также главного бухгалтера ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени А.Аскарова".