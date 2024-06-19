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“Мертвые души” получали зарплату в Шымкентском дендрологическом парке

Сегодня, 14:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: baigenews.kz

В Шымкентском дендрологическом парке начисляли зарплату, фактически не работающим там людям, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. 

Антикоррупционной службой по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении директора, руководителя отдела кадров, а также главного бухгалтера ГККП "Шымкентский государственный дендрологический парк имени А.Аскарова". 

“Они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 14,7 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в данном парке. Обвиняемые преданы суду”, - говорится в сообщении.

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