Мэр Казани призвал жителей мыть пакеты

Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям с призывом к осознанному потреблению ради экологической безопасности и на личном примере рассказал, как сокращать объемы бытового мусора, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в городе готовят программу, направленную на снижение бытового мусора и увеличение объёмов переработки отходов. Её обсудят с общественностью и всеми заинтересованными сторонами, отмечается на официальном сайте мэрии Казани.

Мэр Казани отметил, что существующие объёмы мусорообразования губительны для города. И от жителей зависит, в какой атмосфере будут расти их дети и внуки.

"Мы не можем отложить это "на потом", иначе в прямом смысле утонем в мусоре. Мы должны это осознать вместе, а донести данную проблему до людей — задача руководителей, в том числе и моя. Для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных в ближайшие годы", — сказал Ильсур Метшин на аппаратном совещании.

В качестве примера он привёл своего преподавателя по английскому языку.

"Она гордится тем, что не берёт новые пакеты, когда идёт в магазин. И я, как мэр, это очень поддерживаю. Как мама приучила: чистые — во вторичный оборот, нечистые — постирать. И это не про деньги, а про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани", — считает Ильсур Метшин.

В настоящее время в Казани 925 гектаров находятся под площадками для твёрдых бытовых отходов. Одна из приоритетных задач – ограничить потребление, считают городские власти.