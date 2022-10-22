"Меня таскали в церковь и просили взять себя в руки". Откровенное интервью с астанчанкой с диагностированной депрессией

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Жительница Астаны рассказала о своей борьбе с депрессией и о том, как в казахстанском обществе воспринимают людей с психическими расстройствами.

"Возьми себя в руки, не будь тряпкой!" - такие слова в основном слышат в свой адрес люди, страдающие депрессией. Многие считают, что это состояние, когда тебе просто грустно. Однако это психическое расстройство, которое может быть грозным настолько, что человек, порой, сводит счёты с жизнью. Журналисту BaigeNews.kz астанчанка, страдающая депрессией, рассказала, как проходила через свой личный ад, и высказала мнение о том, почему казахстанцы до сих пор не понимают всей опасности депрессии.

"Я пережила девяностые! Какая депрессия?!"

"Раньше я и понятия не имела о том, что такое депрессия. Когда у меня было плохое настроение, я говорила, что у меня депрессия. Я не знала, что на самом деле - это тяжёлое заболевание, которое надо лечить, оно само не пройдёт. Обязательно нужно медикаментозное лечение. Я заболела в 2016 году после того, как мне сделали гинекологическую операцию, не очень хорошую. Не буду вдаваться в подробности. Причём это было неоднократно. И там было такое отношение врачей. До этого был развод, делёжка имущества, стрессы. Операция стала последней каплей", - вспоминает Елена (имя изменено по просьбе героини).

Приехав домой из больницы она потеряла аппетит, не могла встать с кровати из-за слабости. Женщину одолела сильная тревога, которая мучила и днём, и по ночам.

"По анализам было всё нормально. Но я ложилась и не могла встать. У меня было такое состояние, будто из меня все силы ушли. Я не могла есть. Аппетит пропал практически сразу после больницы. Не могла вставать по утрам. Началась тревога и днём, и ночью. Я просыпалась оттого, что внутри будто возникал толчок, и не могла больше спать. Я лежала, и мне было страшно. Но я не могла понять почему, ведь операция прошла нормально. Вызвала скорую, потому что у меня на фоне страха была бешеная паника, мне казалось, что я умру. Приехав, медики сказали, что у меня всё нормально. Какую-то таблетку дали, сказали идти к терапевту. Терапевт меня посмотрел и тоже сказал, что всё хорошо. Но это моё состояние длилось не день или два. Я просто потухла, еле "тащилась" на работу и ничего не могла с этим сделать. Начала ходить по врачам, даже не подозревая, что это как-то связано с психикой. И никто из врачей мне не подсказал, что причина может быть в этом. Они просто проверяли меня по своему профилю и говорили, что проблемы нет", - рассказывает Елена.

Приступ случился в феврале. В марте начались праздники, друзья и коллеги Елены отмечали их, а женщина лежала в четырёх стенах и плакала, не понимая, что с ней происходит.

"Проверяла сердце, потом желудок, думая, может проблема с ним, раз я не могу есть. Заставляла себя есть, ведь мне нужно было ходить на работу. Я стала сильно худеть, вся одежда на мне висела. На работе не могли понять, что со мной происходит. Люди думали, что у меня рак. Настолько сильно я сдала. Но я старалась изо всех сил. Приходя с работы снова ложилась. Даже не готовила и ничего не делала по дому. Интерес пропал абсолютно ко всему. Не могла смотреть что-то. Ничего не интересовало. Мне было постоянно плохо, и всё время присутствовал страх", - делится Елена.

Женщина жила с 16-летним сыном. Он понял, что с мамой что-то не так.

"Он видел, что я постоянно лежу. При малейшей возможности я ложилась. Он спрашивал: "Мама, что с тобой, почему ты такой стала?" - вспоминает женщина.

В мае наступил переломный момент. Елена начала думать о суициде.

"У меня начались мысли о том, что я так больше не могу. Я не могу ни есть, ни спать, ни жить нормально, и никто из врачей не может помочь. Я пошла к реке, села. Подумала: сейчас зайду в неё и всё. До такой степени себя довела. Мне хотелось прекратить это невыносимое состояние. Потом я вбила в Интернете свои симптомы, и вышли ссылки о том, что это депрессия. Я очень удивилась. Никогда не считала себя психически нездоровой. Какая депрессия? Я пережила развал Союза, девяностые и безработицу. Не думала, что депрессия, это когда тебе плохо до такой степени, что ты вообще ничего не можешь. Позвонила психологу, она ответила, что мне нужно немедленно к психиатру. Я, конечно, была в шоке. Но с этим нужно было что-то делать, потому что меня уже пугали мои мысли", - рассказывает Елена.

С того момента у Елены начался путь борьбы с болезнью. На первом приёме ей сказали, что пока нет необходимости в медикаментозном лечении, достаточно психотерапии.

"Я ходила к психотерапевту неделю. И всё это время думала: "Когда же он скажет, что мне с этим делать?" А он рассказывал то, чего я вообще не понимала - что-то о своей бабушке, посоветовал посмотреть какие-то фильмы. После одного из них мне стало хуже. Я поняла, что терапия не помогает", - сказала Елена.

Елену направили в дневной стационар и назначили лечение, обозначив примерные сроки - месяц.

"Я подумала: "Ничего себе". Обычно, когда мы болеем, лежим неделю-две. А тут месяц! Но врач добавил, что это минимум. Первый антидепрессант мне не подошёл. Я была, как в тумане. Симптомы обострились, пока я привыкала к препарату. Но через недели две настроение начало улучшаться по вечерам. Днём я также не ела и лежала. (...) Но со временем мне подобрали такой препарат, который почти сразу же мне подошёл. Я почувствовала, что возвращаюсь. Тревога ушла, аппетит стал повышаться", - рассказывает женщина.

Антидепрессанты помогли ей выбраться из состояния, которое мучило её долгие месяцы. После лечения депрессия возвращалась несколько раз, и Елене пришлось снова лежать в больнице.

"Были рецидивы после этого два раза, но я уже знала это состояние. Я сразу это почувствовала. Когда утром просыпаешься, кушать не можешь. Я вызывала врачей и говорила: "Забирайте", - рассказывает Елена.

"Ты гонишь, зачем пошла к психиатру?"

Для того, чтобы поправлять здоровье она неоднократно брала больничные и отпуски без содержания. О своём диагнозе она рассказала начальству.

"Мне начали говорить: "Ты что? Сама не можешь себя взять в руки?" Моя непосредственная начальница сказала: "Ты "гонишь", зачем туда пошла? Принимай какие-нибудь витамины, тебя отпустит, просто у тебя стрессы и накатило". Если бы это было так! Я пыталась внушить себе, что всё нормально. Но меня же не отпускало! Если бы я могла справиться сама, в жизни бы не позвонила психиатру. Я далеко не дура, чтобы просто взять и так "сдать" себя. (...) Люди вообще не понимают этого. Даже сейчас в моём коллективе никто не знает, что я стою на учёте", - говорит она.

Не поняли серьёзность ситуации и подруги Елены.

"Две мои подруги, узнав, что хожу в психиатрическую клинику, пропали без объяснений. Ещё, когда я лежала дома, так называемые друзья начали исчезать. Одна из подруг приехала как-то раз. Я говорила ей, что не могу есть, и дома у меня полный бардак. Она приехала расфуфыренная, они с мужем собирались отдыхать в Боровом. Привезли кусок пирога: "Сядь и поешь при нас". Я кое-как его запихнула в себя. Чаем запила и сижу, слёзы текут. Она говорит: "Давай, бери себя в руки". И исчезла. Я позже пыталась ей объяснить, что это тяжёлое заболевание. Она отвечала, что это всё "фигня": "Ты не придумывай, вообще не рассказывай мне про это. Такого не бывает. Как это - депрессию столько лечат, ещё и рядом с больными и шизофрениками? Ты же нормальная, адекватная, зачем ты в эту больницу ходишь?". Говорила, что я порчу жизнь своему сыну. Якобы если люди узнают о том, что я стою на учёте, с ним никто не захочет иметь дел", - вспоминает Елена.

Были и те, кто считал, что на женщину навели порчу.

"Меня таскали в церковь баптистскую, я сидела и рыдала там, потому что не понимала, что им нужно от меня. Священник говорил: "Уйди, депрессия!". Я и в нашу церковь ходила. Но бесполезно. Нужно было просто подобрать подходящее лечение. До сих пор близкие говорят мне: "Сколько ты будешь пить лекарства, надо же слезать с этого, сняться с учёта, это же ненормально". Они считают, что это крайность", - возмущается Елена.

Сын знал о диагнозе матери, но без подробностей.

"Сына я старалась не грузить. Он видел, что мне плохо. Но я не хотела, чтобы на него эти переживания ложились. Летом его в деревню отправляла, чтобы он меня не видел. Но дверь постоянно открытой держала, боялась, что если умру сегодня-завтра, чтобы люди зашли и увидели. Такие мысли были. Он не знал, что мне настолько плохо. Я свои ощущения не рассказывала. Сын знает, что у меня депрессия. Я сказала сразу. Он успокаивал: "Мам, главное чтобы ты выздоровела". Поддержал меня. Были моменты, когда я переживала, что алкоголь начал пробовать, думала, надо себя в руки брать, ведь он был подростком. Кто ему поможет, если я такая буду", - вспоминает Елена.

Состояние при депрессии она сравнивает с чёрной бездной.

"Такое ощущение, что попадаешь в какую-то огромную чёрную бездну. Вокруг всё чёрное. Радости нет ни в чём. Обычно ты ешь вкусную еду и ощущаешь радость. Тебе интересно смотреть фильм. Или радуешься тому, что на улице хорошая погода. А в период депрессии тебя такая чёрная волна накрывает... Ты живёшь, но эмоционально полный ноль. Тебе просто хочется накрыться, чтобы никто тебя не трогал - "дайте умереть". Смысла не было ни в чём. Из тебя как будто всю энергию за один раз вытянули, и ты как зомби, который ничего не чувствует. Вроде всё соображаешь, понимаешь, что нужно что-то делать, но не можешь", - рассказывает женщина.

"Люди думают, что если пьёшь антидепрессанты, то станешь дебилом"

Елена считает, что общество нужно больше информировать о депрессии и других психических заболеваниях.

"Не так давно коллега узнала, что я на учёте состою. Она сказала: "Зачем, давай снимайся". Отношение такое у людей, совдеповское, что психиатрия - это значит тебе всякого напихают, в овощ превратят. И людям сложно объяснить, что психическое заболевание такое же, как и другие. Никто не будет, если у тебя депрессия, давать тебе лекарства, которые дают людям с другими диагнозами. Никто овощ из тебя не делает. Некоторые думают, что если антидепрессанты пьёшь, то станешь полным дебилом. До сих пор любого спросите, кто с этим не сталкивался. Сигареты, алкоголь влияют на организм намного больше, но об этом не задумываются. Любое лекарство, которое прописывают сердечнику, тоже имеет побочки. Но никто же не говорит сердечнику не пить лекарства?! Но когда речь идёт об антидепрессантах, говорят: "Зачем ты это делаешь? В больнице загнёшься на старости лет?" - возмущается Елена.

Людям, которые почувствовали у себя подобные симптомы, она советует не задумываясь идти к врачу.

"Нужно идти. И плевать на всех, кто там что сказал: муж, родственник, мама, брат. Никогда нельзя слушать друзей, которые говорят: "Возьми себя в руки, только не иди к врачу, давай мы тебя к бабке сводим". Нужно обращаться к врачам, нужно лечить. Это такое же заболевание, как и все остальные. Нужно наблюдать своё состояние, потому что оно может резко измениться. Я много читаю, чтобы не скатываться. Я стараюсь наблюдать за собой. А когда тебя никто не слышит вокруг и не понимает, люди совершают суицид. А потом окружающие удивляются: "Он же ходил нормальный, всё было хорошо". Не бывает такого, что всё было хорошо и вдруг такое случилось" - говорит женщина.

Она призналась, что и сама была в плену стереотипов.

"Я как человек, который до 43 лет никогда не думал, что попаду в такую больницу, тоже имела стереотипы. Думала, что там будут ко мне ужасно относиться. Но что медсёстры, что врачи нормально относились ко мне. Нормально со мной разговаривали, как в любой другой больнице. Не было такого, что скручивали и так далее. Ещё и за такие маленькие зарплаты медсестёр и санитарок. Отношение нормальное. Еда правда не понравилась (смеётся. - Авт.). Но когда ты в депрессии, тебе всё равно, что в себя пихать", - говорит женщина.

Она рада, что смогла найти подходящее лечение. Ведь за это время несмотря на болезнь она приобрела квартиру, получила несколько грамот на работе. Первую квартиру она оставила сыну, который уже встречается с девушкой.

"Хочу, чтобы у сына было всё хорошо, чтобы он состоялся. Ему 23 года, он работает с 16 лет. Живёт с девушкой. Я ему квартиру отдала, себе студию купила. В будущем хочу, чтобы внучка или внук появился. У меня самые обычные человеческие планы. Просто жить, сколько отмерено. И чтобы депрессия не возвращалась", - заключила Елена.

Комментарий врача-психиатра Алимы Канкуловой: