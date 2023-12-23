Меньше проводить времени на свежем воздухе в субботу рекомендовали жителям семи городов Казахстана
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По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 23 декабря ожидаются в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Атырау, Риддере и Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее синоптики пообещали казахстанцам обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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