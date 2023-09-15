Менингококковую инфекцию обнаружили у 64 казахстанцев

64 случая заболеваний с подозрением на менингококковую инфекцию зарегистрировано в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 8 случаев. При этом, среди пациентов 37% – это дети до 14 лет, и порядка 19% – младенцы до года.

"На сегодняшний день у нас лабораторно подтверждено 18 случаев. 12 случаев были выставлены в соответствии клинической симптоматики. И на сегодняшний день эти дети пролечены. У нас каждый 10-й человек – здоровый, является носителем менингококкового возбудителя. Так что, нам самое главное, меры профилактики – это соблюдение личной гигиены. Вообще сезонность для менингококковой инфекции, она у нас зимняя, весенняя. И на сегодняшний день резкого роста данного заболевания по регионам мы не наблюдаем", - сказал заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Газиз Надуев.

Отметим, что возбудителем инфекции являются опасные бактерии, которые передаются воздушно-капельным путём. В мерах профилактики медики рекомендуют: соблюдать личную гигиену, избегать мест массового скопления людей, есть витаминизированную пищу, а также перед употреблением тщательно мыть продукты питания.