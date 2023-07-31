Менее чем за сутки ликвидировали крупный пожар в Улытау

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Огнеборцам удалось ликвидировать пожар в районе населённого пункта в Улытауской области. Его площадь составила 1500 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"31 июля в 06:15 пожар был ликвидирован. В тушении пожара задействованы силы и средства ДПФ и ДЧС области Улытау порядка 45 человек и более 12 единиц техники", — говорится в сообщении.

Информация о возгорании сухой травы в 45 километрах от села Кенжебайсамай Жанааркинского района в дежурный пункт поступила накануне. Сообщалось, что угрозы населённому пункту нет.

Ранее сухостой горел в Улытау 26 июля в 20 километрах западнее от посёлка Шалгия Жанааркинского района. Площадь пожара составила 2500 гектаров.