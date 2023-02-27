Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки

Фото: pixabay.com

По данным министерства здравоохранения, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 33 человека, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 67 заразившихся ковидом за сутки.

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 723 человек (–1 563+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, лечение дома получают 1 616 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa.