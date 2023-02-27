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  • Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки
pixabay.com Сегодня, 09:26
222
Сегодня, 09:26
222
Фото: pixabay.com

Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки

По данным министерства здравоохранения, в минувшие сутки положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 33 человека, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 67 заразившихся ковидом за сутки.

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 723 человек (–1 563+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, лечение дома получают 1 616 человек. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:26
222
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