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Лента новостей

pixabay Сегодня, 11:12
113
Сегодня, 11:12
113
Фото: pixabay

67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 67 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 94 заболевших.

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 726 человек, из них в стационарах находится — 107 пациентов, на амбулаторном — 1 619.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa, трое — в состоянии крайней степени тяжести и один на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #COVID-19 #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:12
113
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