67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом

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Минздрав обновил данные по суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 67 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 94 заболевших.

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 726 человек, из них в стационарах находится — 107 пациентов, на амбулаторном — 1 619.

В тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa, трое — в состоянии крайней степени тяжести и один на аппарате ИВЛ.