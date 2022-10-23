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pixabay.com Сегодня, 11:06
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Фото: pixabay.com

Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Всего лечение от СOVID-19 получают 944 жителя страны.

Минздрав РК обновил статистику суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 23 октября, за минувшие сутки СOVID-19 заразились 39 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 34 заболевших в сутки.

Всего от коронавирусной инфекции лечатся 944 человека, 97 из них находятся в стационарах и 847 болеют дома под наблюдением врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находятся два пациента, три — в состоянии крайней степени тяжести, двое
— на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:06
36
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