Менеджер банка оформил личные кредиты на 47 жителей Туркестанской области

Жители Туркестанской области неожиданно для себя оказались должны банку от 70 тысяч до миллиона тенге. Кредиты на них оформил один из менеджеров фининститута, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. Факт зарегистрировали по статье "мошенничество".

Стражи порядка задержали подозреваемого.

"31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял на кредиты на сумму от 70 тысяч до миллиона тенге, используя документы клиентов банка. Мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге", - сообщили в полиции.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.