Менеджер банка оформил личные кредиты на 47 жителей Туркестанской области
Сегодня, 19:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
112Фото: polisia.kz
Жители Туркестанской области неожиданно для себя оказались должны банку от 70 тысяч до миллиона тенге. Кредиты на них оформил один из менеджеров фининститута, передаёт BaigeNews.kz.
В полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. Факт зарегистрировали по статье "мошенничество".
Стражи порядка задержали подозреваемого.
"31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял на кредиты на сумму от 70 тысяч до миллиона тенге, используя документы клиентов банка. Мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге", - сообщили в полиции.
Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.