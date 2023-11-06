Мелким хулиганством назвали полицейские поступок оскандалившегося акима в Костанайской области
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Костанайские полицейские завели административное производство в отношении сельского акима, который после 23:00 требовал продать ему алкоголь и использовал крепкие выражения в адрес продавца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
В Департаменте полиции по Костанайской области сообщили, что за нецензурную брань в общественном месте в отделе полиции Б. Майлина возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП (69000 тенге) либо арест сроком от пяти до 15 суток.
Ранее ситуацию прокомментировали Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области. Там сообщили, что в отношении акима села М. Таймасова возбуждено дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.
Напомним, Казнет возмутило видео, где чиновник после 23:00 требует продать ему алкоголь, и какие для этого он выбирает выражения, общаясь с продавцом.
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