Мелким хулиганством назвали полицейские поступок оскандалившегося акима в Костанайской области

Костанайские полицейские завели административное производство в отношении сельского акима, который после 23:00 требовал продать ему алкоголь и использовал крепкие выражения в адрес продавца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

В Департаменте полиции по Костанайской области сообщили, что за нецензурную брань в общественном месте в отделе полиции Б. Майлина возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Процессуальное решение примет суд по административным правонарушениям. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП (69000 тенге) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

Ранее ситуацию прокомментировали Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области. Там сообщили, что в отношении акима села М. Таймасова возбуждено дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.

Напомним, Казнет возмутило видео, где чиновник после 23:00 требует продать ему алкоголь, и какие для этого он выбирает выражения, общаясь с продавцом.