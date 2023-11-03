Сельский аким оскандалился, покупая алкоголь в Костанайской области

Издание "Наша газета" опубликовала видео акима сельского округа Костанайской области из магазина, где он общался с продавцом, употребляя нецензурные выражения, передаёт BaigeNews.kz.

"НГ" отмечает, что видео из магазина им прислал читатель, сообщив, что на нём запечатлён аким Новоильиновского сельского округа.

На видеозаписи мужчина смеялся, произносил крепкие выражения. В конце разговора возмущённый продавец сказала: "Выбирайте выражения, не надо со мной так разговаривать". После этого мужчину увёл спутник.

Публикацию прокомментировал руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Ерлан Салыкбаев. Он написал, что по данному факту в отношении акима села М. Таймасова возбуждено дисциплинарное дело за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.

"В ближайшее время дисциплинарное производство будет рассмотрено на заседании Совета по этике. Результаты будут доведены до СМИ и в соцсетях. Обращаем внимание, в случае установления фактов неэтичного поведения государственных служащих вы можете обращаться в департамент (Касымханова 34, тел.30-31-65)", — отмечается в комментарии к видео.