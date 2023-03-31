Медвежонок родился в зоопарке Шымкента

Фото: Instagram/shymkentzoo

В семействе Тянь-Шанских белокоготных медведей Бимки и Татьяны родился медвежонок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу зоопарка Шымкента.

Медвежонка зовут Умка, он родился в декабре прошлого года.

"Сейчас Умка с интересом следует за своей мамой, так сказать изучает свой вольер. Татьяна - очень заботливая мама, ни на шаг не отходит от своего малыша. Малыш и мама в хорошем состоянии", - говорится в сообщении.

К слову, Бимка и Татьяна поступили в Шымкентский зоопарк в 2016 году из зоопарка города Алматы.