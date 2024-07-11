Медведь напал на девушку и утащил её в лес в Румынии

Нападение произошло в уезде Прахова. Девушка с парнем совершали поход по предгорьям Карпат, когда столкнулась с медведем. Зверь бросился на девушку и утащил ее в лес. Ее возлюбленный вызвал экстренные службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Spotmedia.ro.

"Прибывшие спасатели обнаружили на месте только молодого человека. Позже они нашли неподалеку девушку, однако помочь ей было уже невозможно. По словам спасателей, эвакуация останков была крайне затруднена из-за труднопроходимой местности, а также потому, что медведь бродил в 10-15 метрах от них", - пишет издание.

Молодого человека доставили в город Буштень. Жителей района оповестили о присутствии на территории агрессивного зверя.