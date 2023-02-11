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Медсестру наказали за проведение хиджамы на младенце в Атырауской области
В Атырауской области оштрафовали медсестру, проводившую хиджаму на младенце. Напомним, в конце января казахстанцев шокировало видео, на котором малышу делают надрезы на лице. Результаты проверки видео озвучили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Специалисты заключили, что производилась процедура незаконно. Как выяснилось, надрезы на лице ребенка делала медсестра, не имевшая лицензию. Кроме того, у нее не было обязательного сертификата для допуска к деятельности. Теперь специалисты намерены добиться запрета на работу данного хиджама-центра. В ведомстве пояснили, что в стране лицензируются все виды медицинской деятельности, в том числе и народной.
"Нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос, и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду. Все виды медицинской деятельности у нас лицензируются. Также предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе иглотерапия, фитотерапия. Хиджамы в данном перечне нет, поэтому мы на сегодня это трактуем как незаконная деятельность, то есть хиджама запрещена", - сообщила и. о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Лаура Ахметниязова.
Напомним, что в социальных сетях разразился скандал, связанный с процедурой хиджамой младенцу в Атырауской области.
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