Медработники активно переезжают из регионов в Алматы и Астану

В 2023 году из 18 регионов Казахстана медработников выбыло больше, чем прибыло, положительное сальдо миграции - лишь в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

В Астане и Алматы число медицинских кадров выросло на 4,4 тысячи человек благодаря миграционным процессам, в остальных регионах в общей сумме уменьшилось на 4,2 тысячи человек.

"Ситуация, когда показатель уходит в минус сразу в 18 регионах, происходит впервые по крайней мере за пять лет. В прежние годы, помимо Алматы и Астаны, он периодически был положительным в Шымкенте, Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областях", - отметили аналитики.

Наиболее сильный чистый отток медработников наблюдался в шести областях: