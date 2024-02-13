Медработники активно переезжают из регионов в Алматы и Астану
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
61Фото: baigenews.kz
В 2023 году из 18 регионов Казахстана медработников выбыло больше, чем прибыло, положительное сальдо миграции - лишь в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
В Астане и Алматы число медицинских кадров выросло на 4,4 тысячи человек благодаря миграционным процессам, в остальных регионах в общей сумме уменьшилось на 4,2 тысячи человек.
"Ситуация, когда показатель уходит в минус сразу в 18 регионах, происходит впервые по крайней мере за пять лет. В прежние годы, помимо Алматы и Астаны, он периодически был положительным в Шымкенте, Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областях", - отметили аналитики.
Наиболее сильный чистый отток медработников наблюдался в шести областях:
- Туркестанской (-1,2 тысячи);
- Жамбылской (-0,6 тысячи);
- Абайской (-0,4 тысячи);
- Алматинской (-0,4 тысячи);
- Жетысуской (-0,3 тысячи);
- Кызылординской (-0,3 тысячи).
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