Медицинское освидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
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В Казахстане реализуются проект по переводу медицинского освидетельствования факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения водителей в электронный формат, передает BaigeNews.kz.
По данным Минздрава РК это предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.
Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования.
Пилотный проект запущен в Павлодарской области, в рамках которой было сформировано более 2000 электронных направлений и электронных актов медицинского освидетельствования.
На сегодняшний день к пилотной фазе проекта готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В дальнейшем планируется участие всех регионов страны.
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