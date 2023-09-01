Медицинское освидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат

В Казахстане реализуются проект по переводу медицинского освидетельствования факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения водителей в электронный формат, передает BaigeNews.kz.

По данным Минздрава РК это предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования.

Пилотный проект запущен в Павлодарской области, в рамках которой было сформировано более 2000 электронных направлений и электронных актов медицинского освидетельствования.

На сегодняшний день к пилотной фазе проекта готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В дальнейшем планируется участие всех регионов страны.