  • 1 Сентября, 12:44
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Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
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Медицинское освидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат

Сегодня, 11:37
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uristy.ua Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: uristy.ua

В Казахстане реализуются проект по переводу медицинского освидетельствования факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения водителей в электронный формат, передает BaigeNews.kz

По данным Минздрава РК это предполагает  обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. 

Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования. 

Пилотный проект запущен в Павлодарской области, в рамках которой было сформировано более 2000 электронных направлений и электронных актов медицинского освидетельствования.

На сегодняшний день к пилотной фазе проекта готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В дальнейшем планируется участие всех регионов страны.

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