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рixabay Сегодня, 05:22
54
Сегодня, 05:22
54
Фото: рixabay

Медики рассказали о состоянии мужчины, до полусмерти избитого подростками

Мужчина, которого жестоко избили подростки в Алматинской области, может навсегда остаться инвалидом. У 49-летнего жителя села Таутургень серьезная травма головы, сломаны 12 ребер, а также ушибы сердца, почек и легкого. Пострадавший сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Состояние его оценивается как крайне тяжелое, но стабильное. Пациент находится на аппарате ИВЛ ввиду развившейся у пациента посттравматической пневмонии. Пациенту проведено дренирование плевральной полости грудной клетки, установлены дренажи, антибактериальная терапия проводится", - прокомментировала зам. директора Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы Диана Сулейманова.

Пациент в сознании, но говорить пока не может из-за проблем с дыханием. По прогнозам врачей, в больнице он пробудет как минимум две недели. Сейчас находится под постоянным наблюдением медиков.

Сам инцидент произошел неделю назад. Ночью на 49-летнего мужчину напали трое школьников. Они избили его до полусмерти. Что стало причиной жестокой расправы, в полиции пока не говорят. Известно, что нападавшим 14, 15 и 16 лет. Подозреваемые задержаны и уже во всем сознались.

"В отношении данных лиц по статье 106 УК РК было возбуждено уголовное дело. В данное время ведется расследование. Согласно требованию статьи 201 УПК РК, данные по уголовному делу не подлежит разглашению", - сообщил начальник следственного управления ДП Алматинской области Абдигани Ибраимов.

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#врачи #избиение #подросток
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:22
54
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