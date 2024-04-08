Медики помогают спасателям эвакуировать жителей подтопленых сёл
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В дни борьбы со сложной паводковой ситуацией медицинские работники наравне со службой МЧС помогают вывозить жителей из подтопленных районов, передаёт BaigeNews.kz.
Медработники врачебной амбулатории села Айке Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районный центр. Среди них было много пожилых людей и детей, беременные женщины. Они все были под надёжным наблюдением медицинских сестёр Акнур Бакытжановой и Арайлым Аймаганбетовой.
Медики центра первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр в Акмолинской области выехали в посёлок Қызыл Жұлдыз для оказания посильной помощи пострадавшим, оказавшимся отрезанными от медорганизаций и продовольствия.
Врач-терапевт и кардиолог провели осмотр жителей населённого пункта, снабдили лекарствами. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям.
Основная часть жителей маленьких аулов - это люди пожилого возраста, пенсионеры, которые нуждаются как в медицинском наблюдении, так и любой другой помощи.
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