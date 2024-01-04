Медики бастуют в Англии: отменены тысячи приёмов и операций

Десятки тысяч младших врачей в Англии в среду начали шестидневную забастовку, которая станет самой длинной в 75-летней истории британской Национальной службы здравоохранения (NHS), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Младшие врачи, то есть квалифицированные медики в первые годы карьеры, требуют повышения зарплаты как минимум на 35%. После переговоров правительство согласилось поднять зарплаты медработников на 8-10%, что профсоюзы посчитали недостаточным.

Они утверждают, что с 2008 года реальный заработок младших врачей упал на 26%, хотя рабочая нагрузка только выросла, как и стоимость жизни в Великобритании. При этом доля младших врачей составляет почти половину всех докторов в британской системе здравоохранения.



Забастовка младших врачей означает отмену тысяч приёмов и операций. На скорой помощи и в родильных отделениях их будут замещать врачи высшей категории и медики с более низкой квалификацией.