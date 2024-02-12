  • 12 Февраля, 19:31
  • BAIGENEWS

Медалью наградили мужчину, вытащившего из реки ребёнка в Акмолинской области

Сегодня, 17:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: МЧС РК

Марата Зиядина, спасшего ребёнка на реке Кылшакты в Акмолинской области, наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін". Награду ему вручил временно исполняющий обязанности начальника ДЧС региона Канат Доспаев, передаёт BaigeNews.kz.

5 февраля по пути домой Марат увидел ребёнка, провалившегося под лёд, сразу же подбежал к нему и вытянул на поверхность. Герой переодел мальчика в свою куртку и отвёл его домой.

"Нельзя чтобы такие поступки оставались незамеченными. Страна должна знать своих героев", - отметил Канат Доспаев, вручая медаль.\

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