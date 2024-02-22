  • 22 Февраля, 16:08
  • BAIGENEWS

МЧС предупредило о проведении масштабной сейсмотренировки

Сегодня, 15:00
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: vecher.kz

Во всех регионах Казахстана 23 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проведет плановые сейсмотренировки, передаёт BaigeNews.kz.

"В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения", - отметили в МЧС.

В министерстве также отметили, что тренировку проводят для повышения уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения.

МЧС рекомендовало населению не игнорировать оповещение и активно принять участие в сейсмотренировке.

 

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