МЧС предупредило о проведении масштабной сейсмотренировки

Во всех регионах Казахстана 23 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проведет плановые сейсмотренировки, передаёт BaigeNews.kz.

"В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения", - отметили в МЧС.

В министерстве также отметили, что тренировку проводят для повышения уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения.

МЧС рекомендовало населению не игнорировать оповещение и активно принять участие в сейсмотренировке.