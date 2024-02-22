МЧС предупредило о проведении масштабной сейсмотренировки
Сегодня, 15:00
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Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
129Фото: vecher.kz
Во всех регионах Казахстана 23 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проведет плановые сейсмотренировки, передаёт BaigeNews.kz.
"В день сейсмотренировки будет задействована система оповещения населения", - отметили в МЧС.
В министерстве также отметили, что тренировку проводят для повышения уровня подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении землетрясения.
МЧС рекомендовало населению не игнорировать оповещение и активно принять участие в сейсмотренировке.
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