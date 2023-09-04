МЧС предупредило казахстанцев об угрозе схода селей
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
266Фото: kazpravda.kz
В горных районах юго-востока республики сохраняется селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие сутки на юге и юго-востоке страны в связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных, на горных реках ожидается увеличение расходов воды. На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока.
"В связи с этим, рекомендуется не посещать горы, следить за сообщениями об обстановке в горах. При угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа", - рекомендует МЧС РК.
На востоке республики ожидаются незначительные колебания уровней воды.
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