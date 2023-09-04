  • 4 Сентября, 13:57
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МЧС предупредило казахстанцев об угрозе схода селей

Сегодня, 12:48
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kazpravda.kz Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: kazpravda.kz

В горных районах юго-востока республики сохраняется селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие сутки на юге и юго-востоке страны в связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных, на горных реках ожидается увеличение расходов воды. На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока.

"В связи с этим, рекомендуется не посещать горы, следить за сообщениями об обстановке в горах. При угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа", - рекомендует МЧС РК.

На востоке республики ожидаются незначительные колебания уровней воды.

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