МЧС предупредило казахстанцев об угрозе схода селей

В горных районах юго-востока республики сохраняется селевая опасность, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие сутки на юге и юго-востоке страны в связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных, на горных реках ожидается увеличение расходов воды. На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока.

"В связи с этим, рекомендуется не посещать горы, следить за сообщениями об обстановке в горах. При угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа", - рекомендует МЧС РК.

На востоке республики ожидаются незначительные колебания уровней воды.