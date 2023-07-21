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РИА Новости Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45
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Фото: РИА Новости

McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога

McDonald's, а также компания-владелец франшизы должны выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса, передает Baigenews.kz  со ссылкой на телеканал CBS NEWS.
 
Такое постановление вынес суд присяжных заседателей в округе Браурард в штате Флорида в США.
 
В 2019 году мама четырехлетней девочки заказала "Хэппи мил" в ресторане быстрого питания Tamarac, передала пачку куриных нагеттсов ребёнку, который находился на заднем сиденьи машины.
 
Один наггетс выпал из коробки и застрял между автомобильным сиденьем и ногой девочки примерно на две минуты. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.
 
Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч долларов за ущерб, который, по мнению присяжных, будет понесен в будущем.
 
Отмечается, что семья пострадавшей девочки требовала 15 миллионов долларов. При этом мать пострадавшей заявила, что довольна решением присяжных, которые вынесли "справедливое решение". 
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Сегодня, 09:45
344
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