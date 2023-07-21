McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога

McDonald's, а также компания-владелец франшизы должны выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса, передает Baigenews.kz со ссылкой на телеканал CBS NEWS

Такое постановление вынес суд присяжных заседателей в округе Браурард в штате Флорида в США.

В 2019 году мама четырехлетней девочки заказала "Хэппи мил" в ресторане быстрого питания Tamarac, передала пачку куриных нагеттсов ребёнку, который находился на заднем сиденьи машины.

Один наггетс выпал из коробки и застрял между автомобильным сиденьем и ногой девочки примерно на две минуты. В результате она получила ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.