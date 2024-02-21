Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по вопросам доступа к информации
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В мажилисе в первом чтении одобрены поправки в законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
С проектом закона депутатов мажилиса ознакомил исполняющий обязанности министра культуры и информации Данияр Кадыров.
Законопроект направлен на решение таких задач, как усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации, введение государственного контроля в сфере доступа к информации, закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации, создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью.
"Предлагаемый законопроект внесёт большой вклад в защиту прав всех граждан страны на доступ к информации и увеличение уровня открытости государственных органов. Также поднимет позицию Казахстана в международном рейтинге", - сказал Кадыров.
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