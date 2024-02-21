  • 21 Февраля, 12:40
  • BAIGENEWS

Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по вопросам доступа к информации

Сегодня, 12:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
58
Фото: BaigeNews.kz

В мажилисе в первом чтении одобрены поправки в законопроект по вопросам доступа к информации и общественного участия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С проектом закона депутатов мажилиса ознакомил исполняющий обязанности министра культуры и информации Данияр Кадыров.

Законопроект направлен на решение таких задач, как усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации, введение государственного контроля в сфере доступа к информации, закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации, создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью.

"Предлагаемый законопроект внесёт большой вклад в защиту прав всех граждан страны на доступ к информации и увеличение уровня открытости государственных органов. Также поднимет позицию Казахстана в международном рейтинге", - сказал Кадыров. 

Самое читаемое

Наверх