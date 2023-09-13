Мажилисмен высказался об ужесточении закона против педофилов

Депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов рассказал об образовательном депозите, минимальной заработной плате, ужесточении закона против педофилов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Асхат Аймагамбетов считает, что для того, чтобы у родителей был стимул и мотивация копить на образование детей, необходимо сделать выгодный процент, со стороны государства должна быть надбавка как в Отбасы банке. Когда вся система будет выстроена, будет собрана конкретная сумма на качественное образование детей.

Комментируя вопрос о повышении минимальной заработной платы, депутат признал, что 85 тысяч тенге на самом деле мало.

"Неправильно будет говорить, что минимальной заработной платы достаточно для одной семьи. Но необходимо отметить, что за последние годы размер МЗП увеличился в 3-4 раза. Работа в этом направлении продолжается. Нам необходимо повышать доходы казахстанцев, учитывая рост цен на продукты, инфляцию. Для этого необходимо создавать новые рабочие места, рассматривать отдельно вопросы заработной платы", - подчеркнул он.

Также депутат высказался по поводу ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. По его словам, поправки в законопроект не ограничиваются лишь ужесточением наказания за педофилию.

"Этот законопроект направлен в целом на защиту прав детей. На сегодняшний день он готов на 90-95%. Он направлен на защиту прав детей, сирот, воспитанников интернатов и детских домов. Там есть норма по усилению контроля над детскими домами, учреждениями интернатного типа. Сейчас мы не можем пойти и проверить такие учреждения. Необходимо сначала в генеральную прокуратуру направить документы", - сказал Аймагамбетов.

В мажилисе также рассматривается возможность нахождения детей-сирот не только в детских домах, но, как практикуется заграницей, в профессионально подготовленных специальных семьях. Также рассматривается обязательное лицензирование некоторых организаций, работающих с детьми, таких как летние лагеря. Необходимо разработать механизм охвата детей с девиантным поведением секциями и кружками, проинформировал депутат.