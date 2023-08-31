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Мажилисмен сложил полномочия в последний день каникул

Сегодня, 21:44
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:44
Сегодня, 21:44
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Депутат мажилиса Галымжан Елеуов внезапно сложил полномочия накануне совместного заседания палат парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии. 

"В соответствии со статьёй 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия постановляет установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Елеуова Галымжана Алмасбековича", - сказано в сообщении.

Елеуов был членом партии Amanat с 2016 года, членом комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса VIII созыва.

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