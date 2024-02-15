Мажилисмен призвал отменить действие экспортной пошлины на экспорт подсолнечника

Мажилисмен Серик Егизбаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову о введенной правительством пошлины на семена подсолнечника, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Серика Егизбаева, общие запасы подсолнечника на конец 2023 года составили более 322 тысяч тонн, из которых на складах маслозаводов – более 68 тысяч тонн, это двухмесячный запас сырья для производства и поставки масла подсолнечного на внутренний рынок.

Он также отметил, что объем переработки подсолнечника за четвёртый квартал 2023 года составил в среднем 94 тысячи тонн в месяц при потребности внутреннего рынка 38 тысяч тонн в месяц.

"С учетом переходящих запасов ежегодное общее предложение подсолнечника с учетом импорта составило порядка одного миллиона тонн, что более чем в два раза превышает потребности в сырье для производства и поставки на внутренний рынок масла подсолнечного", - подчеркнул депутат.

Мажилисмен отметил, что с четырёх до 26% с 2022 года по нынешний сезон вырос в общем объеме экспорт лущенного подсолнечника, который производится и экспортируется только маслозаводами.

"То есть, получается, что маслозаводам подсолнечник экспортировать можно, а фермерам, которые несут все издержки и риски по его выращиванию, нельзя. И где же здесь справедливость и логика в действиях правительства", - возмутился депутат.

По его словам, производство подсолнечника с 2019 по 2023 годы увеличилось с 840 до 1,3 миллиона тонн или на 55%. Несмотря на это в 2021 году правительством введены квоты на экспорт, а с 2023 года - экспортная таможенная пошлина на вывоз семян в размере 20% от контрактной стоимости, но не менее 100 евро на тонну. При этом годовой импорт семян из России достиг рекордных 230 тысяч тонн в год.

Он также подчеркнул, что введение экспортной пошлины и рост импорта привели к обрушению закупочных цен для отечественных фермеров на семена подсолнечника ниже уровня рентабельности. Фермеры на встречах с депутатами требуют объяснить действия правительства в интересах ограниченного количества предприятий-производителей подсолнечного масла в ущерб сотням фермерских хозяйств и при этом призывающего их диверсифицировать свои севообороты.

"При этом надо отметить, что помимо регионов, традиционно выращивающих подсолнечник (ВКО и Павлодарская область), интерес к этой культуре проявили фермеры СКО, Костанайской и Карагандинской областей, соответственно нарастив посевные площади. То есть сложилась ситуация, когда аграриев призывают к уходу от монокультур, переходящие запасы которых ежегодно достигают миллионов тонн, и когда фермеры соглашаются и перестраивают всю технологию своей работы включая дорогостоящее техническое перевооружение, им ставят такие "капканы". Возникает вопрос, насколько это честные взаимоотношения? В итоге, неуклюжие действия уполномоченных государственных органов привели к острому дефициту оборотных средств у фермеров накануне весенне - полевых работ и поставили на грань банкротства многие хозяйства. При такой ситуации продажа семян подсолнечника на экспорт могла бы стать для них спасительным решением", - сказал Егизбаев.

Депутат призвал отменить действие экспортной пошлины на экспорт подсолнечника с февраля 2024 года.

По его словам, позволит крестьянам по справедливой цене реализовать продукцию, пользующуюся спросом в Узбекистане и Китае. При этом разница между внутренней и экспортной ценой составляет сегодня около 60 тысяч тенге на тонне, и с учетом экспортного потенциала подсолнечника в объеме более 226 тысяч тонн фермеры могут получить дополнительный доход в сумме более 13 миллиардов тенге.

Также депутат от лица фракции Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" рекомендовал принять данного решения оперативно, обсудив с представителями всех заинтересованных сторон на площадке НПП "Атамекен".