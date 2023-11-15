Мажилисмен предложила признавать преступлением любую форму бытового насилия
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На пленарном заседании Мажилиса парламента депутат Жулдыз Сулейменова подняла вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По предложению депутатов три года назад законодательство было дополнено рядом нескольких жёстких норм. В том числе, в законы включены положения, согласно которым сейчас для составления протокола о фактах бытового насилия достаточно показаний свидетелей, соседей. Также была исключена возможность повторного примирения. И теперь у насильников нет возможности примириться с жертвой в суде. Но, как ни печально, эти изменения не останавливают охотников издеваться над женщинами в семье", - сказала она.
Депутат привела статистику, по которой в 2021 году только 40% случаев домашнего насилия достигли судимости.
"Ровно столетие назад казахский народ стремился преодолеть тяжёлое положение казахской женщины в обществе, добиваясь равенства женщин, чтобы стать развитой прогрессивной нацией. Девушек привлекали к знаниям, искусству, безжалостно разоблачали неблаговидность, недоброжелательность в семье. Дальнейшая судьба казахских женщин теперь зависит от всех нас. Чтобы положить конец насилию в семье – во- первых, стране необходимо формировать культуру, основанную на ценностях уважения роли женщин, совершенствовать идеологию, усиливать ответственность, а главное ужесточать закон и осуществлять его качественное исполнение", - отметила она.
Сулейменова подчеркнула, что партия "AMANAT" предлагает конкретные шаги для усиления закона против бытового насилия.
"Чтобы женщины и дети были эффективно защищены от насилия, даже лёгкое насилие должно быть признано преступлением. В законодательстве необходимо ужесточать наказание любых насильников. (…) Настало время утвердить законодательно ответственный государственный орган по борьбе с насилием в быту. Просим утвердить государственную стратегию, согласно которой правительством будут приняты жесткие меры, направленные на обеспечение безопасности женщин, своевременную выплату алиментов разведенным женщинам", - сказала она.
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