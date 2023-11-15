Мажилисмен предложила признавать преступлением любую форму бытового насилия

На пленарном заседании Мажилиса парламента депутат Жулдыз Сулейменова подняла вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По предложению депутатов три года назад законодательство было дополнено рядом нескольких жёстких норм. В том числе, в законы включены положения, согласно которым сейчас для составления протокола о фактах бытового насилия достаточно показаний свидетелей, соседей. Также была исключена возможность повторного примирения. И теперь у насильников нет возможности примириться с жертвой в суде. Но, как ни печально, эти изменения не останавливают охотников издеваться над женщинами в семье", - сказала она.

Депутат привела статистику, по которой в 2021 году только 40% случаев домашнего насилия достигли судимости.

"Ровно столетие назад казахский народ стремился преодолеть тяжёлое положение казахской женщины в обществе, добиваясь равенства женщин, чтобы стать развитой прогрессивной нацией. Девушек привлекали к знаниям, искусству, безжалостно разоблачали неблаговидность, недоброжелательность в семье. Дальнейшая судьба казахских женщин теперь зависит от всех нас. Чтобы положить конец насилию в семье – во- первых, стране необходимо формировать культуру, основанную на ценностях уважения роли женщин, совершенствовать идеологию, усиливать ответственность, а главное ужесточать закон и осуществлять его качественное исполнение", - отметила она.

Сулейменова подчеркнула, что партия "AMANAT" предлагает конкретные шаги для усиления закона против бытового насилия.