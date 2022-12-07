Мажилис поддержал законопроект о внедрении института петиции

Фото: greenbelarus.info

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании одобрили проект Закона Республики Казахстан о внедрении института онлайн-петиций, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, в административный процедурно-процессуальный кодекс РК вводится понятие "петиция", под которой понимается коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме посредством специальной платформы.

"Устанавливается особый порядок подачи и рассмотрения петиций. В частности, петиция подается посредством интернет-ресурса, которая должна соответствовать установленным законодательством требованиям. При этом петиция считается поддержанной, в случае присоединения к ней необходимого числа граждан Республики Казахстан в зависимости от уровня поднимаемого вопроса (республиканского или регионального). Поддержанная петиция направляется на рассмотрение соответствующего государственного органа, по итогам которого принимается решение либо направляется авторам мотивированный отказ в удовлетворении петиции", - сказал он.

По словам министра, со дня подачи петиции в течение 20 рабочих дней к ней должны присоединиться не менее 150 граждан.

"Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы – 2,5 тысячи голосов, при населении свыше 50 тысяч, для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихаты – 5 тысяч голосов, при населении свыше 50 тысяч, для остальных – не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы – 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты – не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тысяч голосов", - добавил глава МИОР.

В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением уведомления автора петиции организует публичные обсуждения проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию или рабочую группу. Решение по петиции принимает только первый руководитель госоргана.