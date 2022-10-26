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  • Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год
pixabay.com Сегодня, 14:32
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Фото: pixabay.com

Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год

Мажилис во втором чтении одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год, передаёт BaigeNews.kz.

"В реализацию Послания главы государства народу Казахстана от первого сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" в рамках законопроекта, предусмотрена норма закрепления возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 года", - сообщает Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса.

Также документ предусматривает следующие поправки: 

  • последовательное доведение размеров минимальной базовой пенсии до 70 процентов, максимальной – до 120 процентов от величины прожиточного минимума;
  • увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного до 55-кратного размера МРП;
  • уменьшение размера вычета из ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, а также потери кормильца с 55 до 50 процентов от минимального размера зарплаты в целях исключения уменьшения размера социальных выплат в связи с ростом МЗП, а также корректировку коэффициента замещения для исчисления социальной выплаты на случай потери работы (с 0,4 до 0,45);
  • увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до полутора лет;
  • монетизации гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи. При этом предусматривается установление дополнительной выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка детям в возрасте от одного до шести лет на период назначения АСП, исключив порядок предоставления, возмещения стоимости гарантированного социального пакета, а также положения, регулирующие вопросы функционирования портала социальных услуг;
  • обеспечение содействия занятости иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Депутаты внесли поправки, направленные на уменьшение нагрузки на Фонд оплаты труда. В рамках законопроекта предусмотрены нормы по переносу срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год. При этом предусматривается установление поэтапной ставки этих взносов с 1,5 процента с первого января 2024 года до пяти процентов с первого января 2028 года. Также предусмотрен пакет поправок в части введения с первого января 2023 года норм по уплате единого платежа за работников субъектов микро и малого предпринимательства, предусмотренного Налоговым кодексом  РК.

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#пенсионный возраст #пенсионные выплаты #Мажилис #законопроект
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 14:32
176
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