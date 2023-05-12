Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО

10 мая этого года приговором суда Петропавловска по статье 366 части 3 пункта 4 УК РК осуждён начальник отделения МПС Управления полиции г.Петропавловск ДП по СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.

"Таким образом, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области пресечена незаконная реализация тысячи блоков табачной продукции и пяти тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения", - говорится в сообщении.

Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также пожизненно права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.