Майнеров в Казахстане обяжут продавать до 75 процентов цифровых активов на местных криптобиржах

Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В Казахстане с 2024 года майнеров обяжут реализовывать 75% добываемых в нашей стране цифровых активов на местных криптобиржах. Эта норма заложена в зконопроекте "О цифровых активах в Республике Казахстан", который мажилис парламента одобрил в первом чтении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал Q-channel.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева озвучила суть предлагаемых изменений. Так, легальным майнерам предполагается выдавать квоту на потребление электроэнергии, что позволит соблюдать баланс в энергосистеме.

Майнеров предлагается обязать получать лицензию на свою деятельность, то есть они должны будут зарегистрироваться как юридическое лицо и платить налоги.

"Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифровизации", - сказала Смышляева, представляя законопроект на пленарном заседании мажилиса.

Для развития криптобирж, работающих в юрисдикции Международного финансового центра "Астана", майнерам с 2024 года введут обязательство продавать им до 75% своих цифровых активов.

Усилится налоговая нагрузка на майнеров.

"Система налогообложения криптоиндустрии будет состоять из нескольких этапов: НДС при ввозе оборудования, плата за лицензию, плата за цифровой майнинг на киловатт, корпоративный подоходный налог с полученного вознаграждения, корпоративный подоходный налог с пула, плата с обмена на криптобиржах", - сказала Екатерина Смышляева.

Она отметила, что по неофициальным данным на международных криптобиржах зарегистрированы более миллиона казахстанцев, которые участвуют в торгах криптовалют.

"При этом имеет место использование чёрных обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в тени. Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту, будут интегрированы с информсистемами комитета госдоходов", - добавила депутат.

По её мнению, введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы.