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Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43
96

Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента

Председатель Сената Маулен Ашимбаева проголосовал на выборах президента, передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

Сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы президента #ЦИК #Голосование
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:43
96
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