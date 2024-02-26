Материальная помощь казахстанцам: рассылку прокомментировали в представительстве ООН
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В ТikTok распространяют видео, в котором женщина рассказывает о помощи Организации Объединенных Наций казахстанцам. Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту. По её словам, ЦОНы замалчивают информацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Распространяемое в соцсети сообщение прокомментировало представительство ООН в Казахстане.
"Указанная в видео информация не соответствует действительности. Данная новость является фейком. Важно отметить, что ООН никогда не выдает денежные средства напрямую бенефициарам. Вся помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций, осуществляется через официальные программы и партн`рские организации, включая правительственные учреждения и неправительственные организации", - сообщили в представительстве ООН в Казахстане.
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