Материальная помощь казахстанцам: рассылку прокомментировали в представительстве ООН

В ТikTok распространяют видео, в котором женщина рассказывает о помощи Организации Объединенных Наций казахстанцам. Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту. По её словам, ЦОНы замалчивают информацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Распространяемое в соцсети сообщение прокомментировало представительство ООН в Казахстане.