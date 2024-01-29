Матч кубка Англии остановили из-за массовой драки фанатов
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Матч кубка Англии прервали из-за массовой драки фанатов. Встречу между футбольными клубами "Вест Бромвич" и "Вулвер Хэмптон" остановили на полчаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.
На 80-й минуте матча на трибунах стадиона "Хоторнс" началось настоящее побоище. Некоторым болельщикам удалось даже вырваться на поле. К этому времени "волки" — так еще называют "Вулвер Хэмптон" — вели со счетом 2:0.
Главный арбитр прервал встречу и увёл обе команды в раздевалку.
Противостояние именно между "Вулвер Хэмптон" и "Вест Бромвич" в Англии называют "Дерби Черной страны". Здесь несколько столетий добывают уголь, и обе команды считаются старейшими в английском футболе.
Потасовкой фанатов завершился футбольный матч между "Кайратом" и "Каспием" на Центральном стадионе в Алматы. Видео, на котором бойцы ОМОНа задержали болельщиков, разошлось по соцсетям.
В США футболист скончался после нападения фанатов во время матча. Сообщалось, что на 29-летнего Мисаэля Санчеса напали несколько человек.
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