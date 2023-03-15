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inform.kz Сегодня, 14:11
96
Сегодня, 14:11
96
Фото: inform.kz

Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием"

Футбольный матч третьего тура чемпионата Казахстана между алматинским "Кайратом" и актауским "Каспием" завершился потасовкой фанатов, передает BaigeNews.kz. Видео на котором видно, как бойцы ОМОНа задерживают нескольких болельщиков, появилось в соцсетях. 

"ДП города Алматы сообщает, что силами полиции, несших службу по обеспечению правопорядка на Центральном стадионе во время футбольного матча, пресечены факты зажжения файеров, запрещенных к использованию в местах массового скопления граждан. С болельщиками проведена праворазъяснительная беседа о недопущении впредь нарушения общественного порядка", - сообщили в правоохранительных органах.

Матч третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги завершился в пользу алматинского "Кайрата" со счетом 3:1.

 
 
 
 
 
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A post shared by Ruh Ultras Фанаты Футбольного Клуба КАСПИЙ (@ruh_ultras)

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#футбол #драка #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:11
96
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