Мать в порыве злости убила новорождённого в Павлодаре

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В суде №2 Павлодара вынесли приговор женщине, убившей своего новорождённого ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что трагедия произошла 28 октября прошлого года. Мать, желая успокоить младенца, уронила его на пол, а после дважды ударила ребёнка кулаком в лоб и по затылку. Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался.

Женщина вину в содеянном не признала. Прокурор просил назначить ей восемь лет лишения свободы.

"За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, законом в качестве основного наказания предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Вина доказана исследованными материалами уголовного дела, заключением экспертиз, показаниями свидетелей. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, принимая во внимание молодой возраст, судом назначено К. восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.