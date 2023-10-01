Мать пропавшей школьницы оштрафовали в Каркаралинске

К административной ответственности привлекли жительницу Каркаралинска, чью дочь искали полицейские города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

29 сентября около 23.40 в отдел полиции Каркаралинского района обратилась 32-летняя жительница Каркаралинска. Она рассказала об исчезновении 10-летней дочери. Днём девочка пошла на занятия в школу и в 19.00 должна была вернуться домой.

"Но ребёнок так и не появился. Встревоженная женщина стала сама искать дочь, но поиски оказались безрезультатными. Женщина с опозданием почти на пять часов после пропажи дочери обратилась в полицию", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По тревоге подняли весь личный состав отдела полиции. Полиция выяснила, что пропавшая девочка на занятия в школу не пошла и весь день провела у подруги. Около 19.00 часов школьница отправилась домой, и после этого её никто не видел.

"Поисковые группы обходили каждый дом, осматривали подвалы, чердаки, канализационные колодцы. Через полтора часа поступило сообщение: девочка найдена живой и здоровой. Она рассказала, что шла домой, но по дороге начался сильный дождь. Чтобы спрятаться от него, школьница нашла укрытие — полость в памятнике домбре. Она устроилась в ней и уснула", — добавили в полиции.

После осмотра врачей и беседы с психологом ребенка вернули матери. В отношении матери школьницы был составлен административный протокол по статье 127 КРКобАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

Ранее в Алматы пропал 5-летний малыша, которого полицейские нашли в Каскелене.

В ЗКО полицейские всю ночь искали трёхлетнюю девочку, которая шла с мамой шла из соседнего посёлка и потерялась. Девочку живой и здоровой нашли с помощью служебной собаки пограничной службы.