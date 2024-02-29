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Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Сегодня, 18:26
АВТОР
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instagram.com/qostanai_tjd Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: instagram.com/qostanai_tjd

Женщина и трое её детей отравились угарным газом в селе Фёдоровка Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в частном жилом доме, отапливающемся углём.

"Из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи, женщина 1991 года рождения и трое детей получили отравление угарным газом в лёгкой степени. Жертв нет. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу", - сообщили в ДЧС региона.

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