Мастер из Кокшетау защищает честь Казахстана на мировом чемпионате WorldSkills

В городе Леонберг (Германия) с 9 по 17 октября проходит мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Честь Казахстана на нём отстаивает акмолинец Вячеслав Кононов, выпускник Высшего технического колледжа Кокшетау и Кокшетауского университета имени Уалиханова. Причем в компетенции для страны новой – "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Перед Вячеславом стоит задача, включающая три модуля по изготовлению деталей на фрезерном обрабатывающем центре DMG.

"По этой компетенции Казахстан принимает участие в WorldSkills, так же как и EuroSkills, впервые, – рассказала в интервью агентству директор Высшего технического колледжа Кокшетау Акнур Еслямова. – В нашем учебном заведении есть по ней высокотехнологичное оборудование. В рамках государственного проекта "Жас маман" мы к существующим токарным и фрезерному станкам в прошлом году купили пятиосевой вертикально-фрезерный станок".

И мастер производственного обучения, международный эксперт в данной комптенеции А.Бузуртанов, и Вячеслав, которые сейчас выступают в Леонберге, – выпускники Высшего технического колледжа по специальности "Технология машиностроения". После ребята прошли обучение по специальности "Прикладной бакалавриат", получили квалификацию, прекрасно сдали демонстрационный экзамен и остались здесь работать мастерами производственного обучения. Не желая останавливаться на достигнутом, они получили высшее образование, окончив по сокращенной программе бакалавриат Кокшетауского университета имени Уалиханова.

Подготовка к мировому чемпионату была очень серьезной, подчеркнула Акнур Кабиденовна.

"Теперь надеемся на то, что Вячеслав сможет показать достойный результат. Конечно, конкуренция большая: в WorldSkills участвуют 23 страны. И всё же мы в него очень верим. В любом случае, это бесценный опыт", – поделилась директор колледжа.

Напомним, Вячеслав Кононов – победитель Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2021.

Студенты Высшего технического колледжа Кокшетау на Национальных чемпионатах Worldskills с 2015 по 2021 годы стали обладателями 25 медалей. Из них 14 – золотые, семь – серебряные, четыре – бронзовые. А также завоевали 14 медальонов за профессионализм.

"В 2017 году на Первом открытом чемпионате стран Евразийского пространства, который состоялся в рамках финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkillsRussia в Краснодаре, наши ребята завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль. Компетенциии – "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Кузовной ремонт" и "Плотницкое дело". А в 2019-м двое студентов колледжа в составе сборной Казахстана приняли участие в "45-м Мировом чемпионате профессионального мастерства" WorldSkills в Казани по компетенциям "Кузовной ремонт" и "Программные решения для бизнеса", – отметила Акнур Еслямова.

Асет Шарипов – обладатель серебряной медали на Евразийском чемпионате совместно с Национальным чемпионатом WorldSkills Russia 2020 по компетенции "Программные решения для бизнеса" на платформе "1С Предприятие 8.3.".

Студентка кокшетауского колледжа Лариса Гельд завоевала бронзовую медаль на "Распределенном Евразийском чемпионате WorldSkills-2021" в компетенции "Fashion Technology" (Технологии моды).

В этом году на Распределенном Евразийском чемпионате, который состоялся в рамках финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в российском Саранcке, студенты Высшего технического колледжа приняли участие по семи компетенциям. Напомним, в очном формате студенты боролись за победу в компетенции "Электроника". В дистанционном – "Сварочные технологии", "Инженерный дизайн САD", "Промышленный дизайн", "Графический дизайн", "Парикмахерское искусство", "Эстетическая косметология".

По результатам чемпионата Николай Шипелёв стал бронзовым призёром в компетенции "Электроника", Дарья Гаврилова – серебряным в "Эстетической косметологии", Герасим Кузнецов удостоился медальона за профессионализм в компетенции "Сварочные технологии".

А "золото" привез казахстанец Нуржан Кайпбаев ("Сварочные технологии").

36 педагогов и мастеров производственного обучения Высшего технического колледжа Кокшетау за эти годы получили статус эксперта национального движения WorldSkills.

Движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы в Испании, когда миру были очень нужны квалифицированные рабочие руки. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Под эгидой WorldSkills проводятся национальные, региональные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. В них участники не только соревнуются, но и совершенствуют свои навыки.