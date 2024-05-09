Массовый митинг-реквием с возложением цветов к Обелиску славы прошёл в Павлодаре

Несколько тысяч павлодарцев сегодня собрались у Обелиска славы, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Массовое возложение цветов проводят уже несколько лет подряд. Такой формат празднования дня Победы ввели после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Павлодарской области день Победы в 2024 году отмечают лишь семь ветеранов Великой Отечественной войны. Вниманием к празднику, тем не менее, уделили каждому. Стоит отметить, в этом году каждый фронтовик получил по два миллиона тенге.

Между тем, сегодня прошло торжественное возложение цветов. У Обелиска славы собрались тысячи павлодарцев с портретами своих дедушек и прадедушек, которые воевали за мирное небо над головой.

Одними из первых возложение провели аким Павлодарской области Асаин Байханов, депутаты, общественники, представители полиции, войсковых частей, прокуратуры, ДЧС. Мероприятие приняло максимально массовый и характер.

К слову, от Павлодарской области на фронт в период с 1941 по 1945 годы ушли десятки тысяч человек, порядка 10 тысяч ветеранов получили различные боевые награды. Меж тем, 23 жителя региона удостоены звания Героя, а 8 человек стали полными кавалерами орденам Славы.