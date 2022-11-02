Массовую гибель рыбы на Капшагае сняли жители Алматинской области

Фото: Instagram/konayevkz

Фото мёртвой рыбы появилось сегодня в социальных сетях.

Кадр был сделан на Капшагайском водохранилище Алматинской области. В Минэкологии подтвердили гибель молоди рыб, передаёт BaigeNews.kz.

"Незамедлительно специалистами Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, специализированной научной организацией в области рыбного хозяйства осуществлен выезд.

Согласно Схемы взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, оперативно оповещены Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Алматинской области, Департамент экологии Алматинской области, Природоохранная прокуратура Алматинской области, которыми будет осуществлен выезд на место", - прокоментировали в МЭГПР РК



Причину случившегося будет выяснять Комиссия из представителей профильных ведомств. В прокуратуре области также добавили, что на данном участке одна из частных компаний выпустила в водоём более 30 тысяч мальков, и часть из них при сильном штормовом ветре просто выбросило на берег.