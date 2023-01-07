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Лента новостей

news.kmvcity.ru Сегодня, 09:18
183
Сегодня, 09:18
183
Фото: news.kmvcity.ru

Массовую драку остановили полицейские Кызылорды

Кызылординские полицейские оперативно пресекли драку. В полицию доставлено 18 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Видео массовой потасовки на одной из улиц города появилось в соцсети. 

"На место происшествия незамедлительно выехали наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые пресекли драку. В результате мер оперативного реагирования пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало", —  сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что начато расследование по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство).

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#драка #полиция #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:18
183
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