Массовую драку остановили полицейские Кызылорды

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Кызылординские полицейские оперативно пресекли драку. В полицию доставлено 18 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Видео массовой потасовки на одной из улиц города появилось в соцсети.

"На место происшествия незамедлительно выехали наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые пресекли драку. В результате мер оперативного реагирования пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что начато расследование по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство).