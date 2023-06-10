Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане

Фото: sports.kz

Поединок казахстанских бойцов Улана Нургали и Саята Куншашева на турнире промоушна Nomad Fighting Championship закончился массовой дракой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После боя представитель команды Куншашева толкнул тренера Нургали и получил в ответ сильный удар по лицу от самого бойца — это послужило началом драки. Видео можно посмотреть ниже.

Что касается самого боя, то Саят Куншашев одержал победу в этом поединке решением судей. Добавим, что турнир Nomad FC на "Алматы Арене" стал историческим — это первый стадионный турнир по смешанным единоборствам, который проводится в Казахстане.