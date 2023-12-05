  • 5 Декабря, 17:08
  • BAIGENEWS

Массовое побоище устроили юные хоккеисты клубов "Актобе" и "Горняк"

Сегодня, 16:23
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: скриншот видео

Массовая драка произошла в матче чемпионата Казахстана по хоккею среди игроков молодёжных команд "Актобе" и "Горняк", передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Головой Об Лед (@golovoi_ob_led)

Выяснять отношения 15-летние хоккеисты стали в третьем периоде при счёте 4:1 в пользу актюбинцев.

Судья успокоить юношей не смог, и в какой-то момент потасовка между тремя игроками переросла в побоище на льду.

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