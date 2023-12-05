Массовое побоище устроили юные хоккеисты клубов "Актобе" и "Горняк"
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
192Фото: скриншот видео
Массовая драка произошла в матче чемпионата Казахстана по хоккею среди игроков молодёжных команд "Актобе" и "Горняк", передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
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Выяснять отношения 15-летние хоккеисты стали в третьем периоде при счёте 4:1 в пользу актюбинцев.
Судья успокоить юношей не смог, и в какой-то момент потасовка между тремя игроками переросла в побоище на льду.
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