Массовое побоище устроили юные хоккеисты клубов "Актобе" и "Горняк"

Массовая драка произошла в матче чемпионата Казахстана по хоккею среди игроков молодёжных команд "Актобе" и "Горняк", передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Головой Об Лед (@golovoi_ob_led)

Выяснять отношения 15-летние хоккеисты стали в третьем периоде при счёте 4:1 в пользу актюбинцев.

Судья успокоить юношей не смог, и в какой-то момент потасовка между тремя игроками переросла в побоище на льду.